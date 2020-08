Coppa #FreeFortnite, come partecipare: tutti i dettagli su data, regole, premi

Prosegue la disputa legale tra Apple ed Epic Games, sviluppatasi contestualmente alla modifica delle politiche di pagamento in Fortnite, quest'ultima è proseguita con la rimozione del gioco dall'App Store di Apple.

Per esprimere dissenso nei confronti del colosso tecnologico, Epic Games ha organizzato un evento in game denominato Coppa #FreeFortnite. La manifestazione è fissata per la giornata di domenica 23 agosto e vedrà i giocatori confrontarsi in uno speciale torneo. A partire dall'orario di inizio dell'evento (consultabile aprendo la scheda Competi nel gioco), i giocatori avranno a disposizione 4 ore e in massimo di 12 partite per conseguire il più elevato punteggio possibile. Di seguito i criteri adottati:

Tempo di attività : 1 punto ogni 3 minuti di presenza sull’isola di Battaglia Reale.

: 1 punto ogni 3 minuti di presenza sull’isola di Battaglia Reale. Eliminazioni : 1 punto per ogni Eliminazione;

: 1 punto per ogni Eliminazione; Vittoria reale: 10 punti per ciascuna Vittoria reale;

I giocatori che totalizzeranno 10 punti riceveranno il costume Don Torsolone;

I giocatori con i punteggi migliori di tutte le regioni (20.000 nel mondo) riceveranno il cappello #FreeFortnite, che sarà spedito loro a casa;

Per i migliori giocatori sono inoltre in palio 1.200 hardare da gioco tra PC, console e smartphone (Alienware Gaming Laptop; Razer gaming laptop; Samsung Galaxy Tab S7; OnePlus 8 - 90 FPS su un telefono; PlayStation 4 Pro; Xbox One X; Nintendo Switch;);

