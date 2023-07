Copycat, un micio randagio sulle orme di Stray: l'avventura felina arriva in autunno

Mentre si avvicina la data di uscita di Stray su Xbox Series X|S e Xbox One, una nuova avventura felina si affaccia all'orizzonte del mondo videoludico: Copycat.

Opera di esordio di Spoonful of Wonder - software house con sede a Sidney, fondata da una coppia di autori originari di Australia e Ucraina -, il titolo si è presentato al pubblico per la prima volta alcuni mesi fa, grazie alla pubblicazione del trailer che trovate in apertura a questa news. Da allora, lo sviluppo di Copycat è proseguito a pieno ritmo e i suoi creatori sono ora pronti a confermare che il gioco debutterà nel corso del novembre di quest'anno. Attesa su più piattaforme, l'avventura troverà spazio su PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.



Il titolo va così ad aggiungersi al nutrito elenco di stuzzicanti videogiochi Indie in arrivo nei prossimi mesi. Avventura a traino narrativo, Copycat mette i giocatori nelle zampe di Dawn, una gatta abbandonata che è ormai scettica sull'effettiva possibilità di vivere una vita domestica. Ostile agli esseri umani, inizia a rivalutare le proprie posizioni quando viene adottata da Olive, una signora anziana che ha da poco perso il suo compagno felino. Mentre tra le due inizia a formarsi un legame, una malattia colpisce la donna: è a questo punto che un'altra gatta randagia inizia a fingersi Dawn, sostituendosi a lei e costringendola a tornare in strada.



Con Copycat, Spoonful of Wonder mira a proporre una riflessione sul significato di "casa", tra emozioni intense come paura, amore e senso di solitudine.