Core, gratis in Open Alpha: su PC un interessante mix tra Fortnite, Minecraft e Dreams

Il team di sviluppo di Manticore Games annuncia l'apertura dell'Open Alpha di Core, interessante gioco gratuito che punta a diventare una piattaforma di riferimento per gli utenti più creativi.

La produzione propone infatti un interessante approccio all'universo videoludico, che sembra dare forma ad una formula che rappresenta un intrigante mix tra note produzioni quali Fortnite, Minecraft o il recente Dreams per PlayStation 4. Core presenta infatti una natura multiforme, che punta a scatenare la fantasia dei videogiocatori. Sfruttando la flessibilità dell'Unreal Engine, gli utenti avranno la possibilità di dare forma a personali creazioni: giochi multiplayer da condividere con la community all'interno di un universo condiviso.

I tool messi a disposizione del pubblico consentono di plasmare ambientazioni radicalmente differenti, con atmosfere che spaziano da antiche rovine a città surreali, passando per antichi templi orientali. Core si presenta con uno stile grafico cartoonesco ed una struttura free-to-play: attualmente è possibile provarne le potenzialità grazie alla pubblicazione di un'Open Alpha su PC. Per farvi una prima idea delle caratteristiche della produzione, potete visionare l'ultimo trailer dedicato pubblicato da Manticore Games: lo trovate direttamente in apertura a questa news. Cosa ve ne pare?



I giocatori che si avventureranno nell'Open Alpha di Core troveranno ad attenderli le creazioni realizzate dagli utenti precedentemente coinvolti in una Closed Alpha e dagli stessi sviluppatori.