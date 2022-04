Core, il Metaverso si espande: il Creation Tool in Unreal Engine arriva su iOS e Mac

Manticore Games ha appena annunciato che Core, un'applicazione gratis in Unreal Engine che permette di creare dei videogiochi in maniera accessibile, arriverà in estate anche su Mac e dispositivi mobili iOS.

L'annuncio arriva in occasione del primo anniversario dell'applicazione, attualmente accessibile solamente su PC via Epic Games Store. Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, ne suo primo anno di vita Core ha visto nascere oltre 50 mila tra giochi, mondi ed eventi. In concomitanza del lancio su iOS e Mac verrà abilitato il cross-play con il PC, in questo modo la comunità del metaverso non verrà frammentata. Gli sviluppatori interessati a lavorare su mobile possono cominciare a preparare le loro esperienze già a partire da oggi grazie ad una serie di tool ottimizzati appositamente.

Core non è il primo metaverso ad espandersi su nuove piattaforme: proprio questa settimana Meta ha annunciato di essere al lavoro sulle versioni web e mobile di Horizon Worlds, che attualmente è disponibile in esclusiva sui visori Quest VR. Il team di Roblox, piattaforma di creazione già disponibile su PC, Mac, Mobile e Xbox, ha invece avviato la ricerca di ingegneri PlayStation, probabilmente per dare il via all'espansione sulle console di Sony.