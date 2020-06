Coreupt per PC, PS5 e Xbox Series X: tutti i dettagli sul picchiaduro gratuito

Con un primo trailer di Coreupt, il suo creatore Jesse Wright ha presentato al pubblico la propria ultima creazione: un picchiaduro destinato ad approdare su PC e console di prossima generazione.

Sviluppato in Unreal Engine 4 ed ispirato a grandi classici del genere del calibro di Street Fighter e Marvel vs Capcom, Coreupt punta a presentarsi al pubblico in forma di free to play, offrendo così la possibilità all'intera community videoludica di testarne le caratteristiche e potenzialità. Per presentarvi il progetto e raccogliere tutte le informazioni ad ora disponibili, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video interamente dedicato al picchiaduro atteso su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X. Potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news o sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!

Al momento, Coreupt è privo di una data di pubblicazione precisa, me il creatore Jesse Wright punta a rendere disponibile una prima versione di prova del picchiaduro nel corso dell'estate. Nel frattempo, tuttavia, sarà possibile dare un primo sguardo alla produzione in occasione dell'evento Guerrilla Collective, in programma per le giornate comprese tra sabato 13 e lunedì 15 giugno. Durante la manifestazione, infatti, sarà presentata una prima sessione di gameplay tratta da Coreupt: curiosi di saperne di più?