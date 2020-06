Coreupt: un nuovo sguardo al gameplay del picchiaduro nextgen per PC, PS5 e Xbox Series X

Come anticipato dagli sviluppatori di Rogue Games all'annuncio di Coreupt nel corso del Black Voices in Gaming, nella seconda giornata dello show digitale del Guerrilla Collective è stato mostrato un nuovo video gameplay di questo interessante picchiaduro sci-fi in arrivo su PC e console nextgen.

Il progetto di Coreupt, sviluppato da Jesse Wright e Wayne J. Robinson sotto l'egida di Rogue Games in qualità di publisher, ci proietterà in una dimensione post-apocalittica in cui l'umanità, rintanatasi in gigalopoli ipertecnologiche, scatenerà una guerra globale per il controllo dei Core, dei potenti agglomerati di energia mistica scaturita da antichi manufatti dalla provenienza misteriosa riaffiorati dopo il cataclisma che ha stravolto il pianeta.

Le mega-corporazioni e i governi dei Paesi scampati alla distruzione si daranno battaglia in una serie di competizioni che avranno per protagonisti i rispettivi campioni. Il nostro compito sarà quello di partecipare alla sfida interpretando gli Sherman Intellectuals, degli scienziati-guerrieri dotati di abilità sovrumane dategli dagli innesti cibernetici e dal consumo dell'energia dei Core.

L'uscita di Coreupt dovrebbe avvenire entro fine 2020 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X: su tutte e tre le piattaforme, il titolo sarà proposto con la formula dei free-to-play e, quindi, potrà essere scaricato gratuitamente.