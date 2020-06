Coreupt: svelato il picchiaduro gratuito per PC, PS5 e Xbox Series X

Nel corso dello streaming Black Voices in Gaming legato all'evento Guerrilla Collective, Rogue Games ha mostrato delle scene di gioco inedite di Coreupt, un picchiaduro ad ambientazione fantascientifica destinato ad approdare a fine 2020 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.

In sviluppo presso il Team-COREUPT guidato da Jesse Wright e Wayne J. Robinson, Coreupt adotterà la formula dei free-to-play e, di conseguenza, potrà essere scaricato in via del tutto gratuita dagli utenti PC e dagli acquirenti delle console nextgen di Sony e Microsoft.

Il progetto ci proietta in un remoto futuro dominato dalla guerra perpetua per il controllo dei Core, degli agglomerati di energia mistica scaturita da antichissimi manufatti tecnologici dalla provenienza misteriosa. Per ottenere i Core, i governi delle ultime sei nazioni del pianeta si affideranno agli Sherman Intellectuals, un gruppo di scienziati-guerrieri chiamati a confrontarsi in un torneo all'ultimo sangue che si terrà sull'isola fluttuante di Panzer.

Dal punto di vista dell'esperienza di gioco, Coreupt promette di offrirci un'ampia rosa di combattenti, ciascuno dotato di abilità, mosse e tecniche uniche da padroneggiare in sfide multiplayer votate agli eSport. Nel corso dell'evento Guerrilla Collective che si terrà il 13 giugno avremo modo di assistere a un gameplay esteso di Coreupt. Nel frattempo, date un'occhiata al video che campeggia a inizio articolo e fateci sapere che cosa ne pensate di questo picchiaduro free-to-play realizzato su Unreal Engine 4 dalla giovane software house di Wright e Robinson.