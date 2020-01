Cornelia Geppert, dopo Sea of Solitude, ha già scritto il suo prossimo gioco

Cornelia Geppert, CEO nonché scrittore e direttore creativo di Jo-Mei Games, ha annunciato su Twitter di aver scritto la prima bozza del prossimo gioco dopo l'esperienza di Sea of Solitude, particolare produzione videoludica nata dalla collaborazione con Electronic Arts.

Nel luglio del 2019 infatti Jo-Mei Games e EA avevano collaborato alla pubblicazione di Sea of Solitude, un titolo indipendente che aveva l'obbiettivo di trattare temi delicati come l'ansia e altri problemi di salute mentale. Per iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi e con rinnovata energia, Cornelia Geppert ha confermato con un post su Twitter di aver scritto la prima bozza del prossimo gioco in cantiere per Jo-Mei Games. Naturalmente il titolo della Geppert è ancora in uno stadio di pre-produzione e serviranno anni per poter vedere qualcosa di concreto: intorno alla bozza dovrà infatti essere perfezionata una trama per poi costruire l'intero sistema di gioco intorno ad essa.

In ogni caso, una buona notizia per chi ha apprezzato uno dei primi titoli di EA Originals. Per chi non conosce il precedente gioco di Cornelia Geppert, sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione di Sea of Solitude.