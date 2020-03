CoroCoro anticipa l'annuncio di un nuovo epico gioco d'azione per Switch

Il nuovo numero di CoroCoro Comic ha anticipato l'annuncio di "un nuovo epico gioco d'azione per Nintendo Switch in uscita nel 2020", nessun altro dettaglio è trapelato anche se la rivista cita esplicitamente Fortnite e Splatoon, facendo quindi pensare ad un titolo realizzato con lo stesso stile dei due giochi citati.

Sviluppatore e publisher non sono noti, viene però reso noto che il gioco misterioso spingerà al limite le potenzialità di Nintendo Switch proponendo frenetico scontri tra grattacieli in una città estremamente pacifica. L'artwork presente nella rivista (non ancora diffuso sul web) mostra un ragazzo, presumibilmente il protagonista, insieme ad un mostro, sullo sfondo una metropoli in stile New York City.

Il reveal giunge dalle pagine di CoroCoro Comic e dunque è facile ipotizzare che oltre al gioco possa essere in lavorazione anche una serie manga basata su questo titolo misterioso. Con ogni probabilità ne sapremo di più nelle prossime ore, quando la rivista raggiungerà effettivamente gli scaffali delle edicole giapponesi. E voi cosa vi aspettate da questo progetto?