Coromon: l'avventura ispirata ai Pokemon ha una data su PC e Nintendo Switch

Mentre tutte le attenzioni dei fan di Pokemon sono rivolte verso l'imminente arrivo su Switch di Leggende Pokemon Arceus, TRAGsoft solletica la curiosità degli appassionati annunciando in video la data d'uscita di Coromon, un'avventura fantasy ispirata a Pikachu e compagni.

La nuova esperienza interattiva plasmata dalla software house indie ci proietta in una dimensione piena di sfide da affrontare e, ovviamente, di mostriciattoli da accudire e potenziare, il tutto nella cornice di uno scenario in pixel-art con battaglie a turni e una forte componente free roaming.

Il titolo pone gli utenti nei panni di un aspirante ricercatore unitosi ai Lux Solis, un'organizzazione chiamata a investigare sulle attività compiute dai sei Titani piovuti dal cielo nella regione di Velua. La caduta di questi esseri porterà il pianeta sull'orlo del collasso: starà quindi a noi, e agli altri membri del Lux Solis, radunare il maggior numero possibile di Essenze Titaniche prima che queste ultime destabilizzino il nucleo.

Sul fronte del gameplay, tutto ciò si tradurrà in una rosa particolarmente ampia e stratificata di personalizzazioni, gadget, armi e, soprattutto, creaturine da addestrare: nel corso dell'avventura sarà possibile catturare ed evolvere più di 120 Coromon, ciascuno caratterizzato da abilità, animazioni e stili ben delineati. Come spiegato dai ragazzi di TRAGsoft e dagli editori di Freedom Games, il lancio di Coromon è previsto per il 31 marzo 2022 su PC e in esclusiva console su Nintendo Switch, come pure su sistemi mobile iOS e Android.