Coronavirus: oltre 100 giochi PC gratis per incentivarvi a restare a casa

Itch.io ha lanciato la nuova iniziativa "Games to help you stay inside", proponendo oltre 100 giochi per PC gratis o in forte sconto, così da offrire un buon incentivo per restare a casa, come impongono le normative attuali in vari paesi per contrastare l'epidemia di Coronavirus.

Per scaricare gioch PC gratis vi basterà andare su Itch.io e navigare nella vastissima selezione di giochi per Windows, Mac OS e Linux. Tra i tanti citiamo Where the Water Tastes Like Wine, No Response, Cardinal Chains, Super Skelemania, WitchWay, Gravity Garden, Fidel Dungeon Rescue, The Sands of Voltark, Polymute, From Orbit, Codemancer, The Restless, Death Ray Manta SE, Quiet as a Stone, Fugue in Voide e tanti altri ancora.

La lista dei giochi gratis su Itch.io viene aggiornata continuamente con nuovi titoli indipendenti, dunque vi consigliamo di mettere la pagina tra i preferiti del browser e visitarla regolarmente, anche più volte al giorno per non perdervi neanche un nuovo gioco gratuito.

Su Everyeye.it trovate anche una lista di giochi gratis per il Coronavirus, dei migliori giochi PS4 gratis e migliori giochi gratis Nintendo Switch da scaricare per passare meglio i giorni di quarantena in casa. Ricordatevi di ridurre al minimo essenziale gli spostamenti, in casa certamente è difficile annoiarsi con i tanti giochi gratis e le iniziative lanciate in questi giorni da grandi publisher, sviluppatori e piccoli editori.