Coronavirus: Activision offre supporto psicologico e agevolazioni ai dipendenti

Activision Blizzard ha messo in atto una serie di contromisure per garantire la piena sicurezza dei suoi dipendenti in questo periodo di grande difficoltà, inoltre il CEO Bobby Kotick ha confermato a Kotaku di aver dato il proprio numero di telefono a tutti gli impiegati, i quali possono chiamarlo direttamente per qualsiasi dubbio o problemi.

Attualmente molti dipendenti di Activision Blizzard sono ancora a lavoro in ufficio ma presto inizieranno a svolgere le proprie attività in Smart Working con supporto psicologico garantito in caso di bisogno e aiuto per prendersi cura dei bambini o delle attività domestiche. La compagnia sta inoltre chiedendo a sviluppatori e altri impiegati di stilare una lista di prodotti necessari per poter lavorare da casa in tutta tranquillità, Activision provvederà a garantire infrastrutture, connessioni e strumenti tecnologici adeguati per tutti.

Da segnalare inoltre come il CEO Bobby Kotick abbia dato il suo numero di telefono personale a tutti i lavoratori, chiedendo di chiamarlo nel caso ci fossero problemi o dubbi di qualsiasi tipo, da eventuali ritardi nei pagamenti a segnalazioni di comportamenti non corretti che possano mettere a rischio la propria salute e quella degli altri. Attualmente diverse centinaia di persone hanno già contattato Kotick, il suo numero è stato diffuso a tutti di 10.000 dipendenti del colosso.

Activision sta inoltre supportando economicamente la ricerca e la sperimentazione di cure contro il Coronavirus.