Coronavirus: Amazon Italia consegna solo beni necessari, spedizioni videogiochi in ritardo

Arriva lo stop agli ordini non necessari su Amazon.it: in questo periodo di difficoltà per il nostro paese a causa dell'emergenza Coronavirus l'azoenda consegnerà solamente gli ordini contenenti beni di primaria importanza.

"Stiamo dando la priorità ai prodotti più richiesti e alcuni articoli potrebbero essere temporaneamente non disponibili. Apprezziamo la tua comprensione in questo momento in cui diamo priorità ai prodotti di cui i clienti hanno più bisogno. Tutti gli ordini già confermati verranno consegnati regolarmente."

Amazon avverte che i tempi di consegna potrebbero essere più lunghi in questo periodo, inoltre invita a non utilizzare indirizzi di spedizione di edifici e uffici chiusi per le misure di prevenzione del Coronavirus. E' bene chiarire come tra i prodotti di prima necessità ci siano articoli per bambini, prodotti per la salute e la casa, prodotti di bellezza e cura della persona, prodotti alimentari e per animali, oltre a forniture industriali.

Videogiochi e console non rientrano ovviamente tra i beni di prima necessità e dunque gli ordini contenenti prodotti di questo tipo subiranno inevitabilmente dei ritardi: "Stiamo dando la priorità ai prodotti più richiesti e alcuni articoli potrebbero essere temporaneamente non disponibili. Apprezziamo la tua comprensione in questo momento in cui diamo priorità ai prodotti di cui i clienti hanno più bisogno. Tutti gli ordini già confermati verranno consegnati regolarmente."

Nel momento in cui scriviamo alcuni giochi (come Final Fantasy VII Remake Standard Edition o la Special Edition di The Last of Us Parte 2) non sono disponibili per l'acquisto e lo stesso vale per molti altri articoli come console, accessori e prodotti di elettronica di consumo. Vi aggiorneremo tempestivamente non appena la situazione cambierà.