Coronavirus, boom per il gaming: impennata per gioco online e vendite digitali

L'attuale emergenza sanitaria legata all'epidemia di Coronavirus/COVID-19 ha costretto tra le mura di casa moltissime persone in tutto il mondo: come ormai noto, questo stato dei fatti ha determinato una forte crescita nelle attività videoludiche.

Esempio lampante ne è, tra gli altri, i numeri record registrati da Steam nel corso delle ultime settimane, con un quantitativo di utenti connessi contemporaneamente in continua crescita. Ora, la gli analisti di Nielsen Games hanno provato a quantificare il fenomeno, sottoponendo un'indagine statistica a circa 3.000 giocatori abituali, residenti in Francia, Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti d'America. I risultati di quest'ultima hanno offerto un'istantanea decisamente interessante.

Complessivamente, il tempo trascorso videogiocando è cresciuto in tutti i Paesi, con i seguenti incrementi percentuali:

USA: 45%;

Francia:38%;

Gran Bretagna: 29%;

Germania: 20%;

Piuttosto prevedibilmente, è cresciuto inoltre il tempo trascorsodi amici: il trend ha interessato i giocatori statunitensi e britannici, rispettivamente per il 29% e 17%. Piuttosto curioso invece il dato francese, che vede crescere el 9% il gioco. Infine, boom anche per l'acquisto di videogiochi in: una scelta del resto forzata, vista la chiusura in molti Paesi dei rivenditori retail.Visti i numeri, non è certamente un caso che diverse software house stiano collaborando per sensibilizzare il pubblico sulle norme anti Coronavirus tramite messaggi in-game