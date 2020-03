Coronavirus: cancellato anche l'Arc World Tour 2020

Un altro illustre nome si aggiunge alla lista dei publisher/tournament organizer che sono dovuti giocoforza arretrare di fronte all'avanzata inesorabile dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Da poco, infatti, Arc System Works ha dovuto annunciare con un comunicato la cancellazione totale del World Tour 2020. "La salute dei nostri concorrenti, membri dello staff e membri della community è la nostra massima priorità", ha dichiarato Arc System Works nel comunicato stampa. “Questa decisione giunge anche in seguito a una maggiore difficoltà nel permettere una competizione leale durante il tour. Ci dispiace informare coloro che hanno atteso con impazienza questo tour la sua cancellazione."

Le decisioni relative ai futuri eventi Arc World Tour (ovvero quelli che andranno, ormai, dal 2021) verranno prese in base alle condizioni del momento. Arc System Works sta attualmente discutendo se effettivamente mantenere le finali ARCREVO Japan 2020 e Arc World Tour 2020 come eventi indipendenti, ma non ha ancora preso alcuna decisione in merito.

Ecco i dettagli emersi successivamente all'annuncio della cancellazione del World Tour:

ARCREVO Japan 2020 – rimane previsto per il 18 luglio 2020, ma potrebbe anche non svolgersi.

Finali Arc World Tour 2020 - Questo evento è stato programmato a Los Angeles alla fine dell'anno. I piani di Arc System, però, potrebbero virare sull'organizzazione di un evento “stand alone”. Ovviamente sempre se la situazione migliora.

ARCREVO Korea 2020 e DAREDEVIL - Annullati.

Tornei online – con tutta probabilità verranno organizzati nel corso dei prossimi mesi. Non verranno assegnati quest'anno i punti validi per la classifica dell'Arc World Tour.