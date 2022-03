Coronavirus in Cina: lockdown a Shenzhen, ripercussioni su PS5 e Xbox Series X

In Cina i casi di Coronavirus stanno aumentando e le autorità locali hanno dato via ad un lockdown che coinvolge anche Shenzhen, dove hanno sede compagnie come Foxconn e altri produttori di tecnologia con clienti come Apple, Sony, Samsung e Microsoft.

Il principale hub tecnologico cinese entra in Lockdown, questo vuol dire che la produzione e l'assemblaggio di prodotti hi-tech subirà una forte riduzione, con ripercussioni anche per quanto riguarda la disponibilità di console come PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch.

A Shenzhen si producono la maggior parte degli smartphone immessi sul mercato mondiale da Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi e altri produttori, inoltre nel distretto si producono anche tanti altri prodotti come schede video, computer, tablet, elettrodomestici e ovviamente console per videogiochi.

Foxconn in particolare è il più grande produttore di elettronica in Asia e nei suoi stabilimenti vengono assemblati ogni giorno milioni di prodotti diversi che finiscono poi nelle nostre case. Il lockdown impone alle aziende un minor numeri di turni e meno personale nei reparti, fattore che influenzerà inevitabilmente la produzione di nuovi hardware, già resa complessa dalla crisi dei semiconduttori.

Un problema per chi sperava nella possibilità di reperire con maggior semplicità console come PlayStation 5 e Xbox Series X/S ma ovviamente la tutela della salute dei dipendenti e del personale viene al primo posto.