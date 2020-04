Coronavirus: EA lancia la campagna di sensibilizzazione Stay Home, Play Together

Dopo aver fatto ricorso allo smart working, i vertici di Electronic Arts lanciano l'iniziativa Stay Home Play Together, una campagna di sensibilizzazione per l'emergenza Coronavirus che coinvolge tutti gli appassionati di videogiochi con una serie di attività e raccomandazioni.

"In un momento in cui dobbiamo restare fisicamente separati, è incredibile vedere come le persone usano i giochi per stare insieme", è la frase d'apertura scelta dal colosso videoludico statunitense per annunciare l'apertura di un nuovo portale e l'adesione alla campagna social #stayandplay per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi legati alla pandemia da virus COVID-19.

Con Stay Home, Play Together, EA e i suoi 9.000 dipendenti sparsi per il mondo esortano tutti i giocatori a restare a casa e a divertirsi insieme con i propri videogiochi preferiti, il tutto per fronteggiare l'emergenza Coronavirus e superare questo difficile momento.

Nel corso delle prossime settimane, Electronic Arts promette di fornire alla community di videogiocatori nuovi tipi di intrattenimento dove poter competere insieme ad atleti, celebrità e influencer. EA conferma quindi di star già lavorando in sinergia con i partner di FIFA, NFL, NBA e UFC per dare vita a nuovi momenti di aggregazione virtuale all'insegna dello sport. Tra le tante iniziative che coinvolgeranno gli appassionati, ci saranno anche degli streaming dedicati a The Sims 4 e ad altri videogiochi della compagnia, oltre ad attività benefiche a supporto di enti che stanno combattendo il Coronavirus. In calce alla notizia trovate anche dei tweet pubblicati sui social da EA Italia per fornire indicazioni ai giocatori interessati a ricevere informazioni sul virus COVID-19.