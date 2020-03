Coronavirus, io resto a casa: Endless Legend giocabile gratis su Steam

SEGA e Amplitude hanno deciso di rendere giocabile gratuitamente Endless Legend fino alla fine di marzo: Endless Legend Emperor Edition può essere scaricato e giocato gratis fino al 30 marzo, durante questo periodo inoltre gioco e DLC sono in vendita a prezzo scontato.

"Una nuova alba, un nuovo giorno di duro lavoro. Cibo da coltivare, industrie da costruire, scienza e magia da far progredire e ricchezza da accumulare. C'è una certa urgenza però che spinge questi semplici compiti, poiché il tuo pianeta serba una storia di inspiegabili apocalissi e l'inverno al quale sei da poco scampato è stato il peggiore che si ricordi. Una circostanza che lo accomuna ai cinque precedenti. Mentre scopri gli antichi segreti del tuo mondo e i misteri delle leggende e delle rovine che esistono tanto nella realtà quanto nelle leggende, realizzerai di non essere solo. Altre persone lottano per sopravvivere, crescere e, forse, anche conquistare. Hai una città, una popolazione fedele e alcune truppe; il tuo potere, insieme alla magia, dovrebbero essere sufficienti a mantenerli in vita. Ma oltre a questo, nulla è certo… Dove andrai, cosa troverai e come reagirai? Il tuo cammino sarà cosparso di petali di rose o di sangue?"

Potete scaricare Endless Legend da Steam, il gioco è stato pubblicato nel 2014, i requisiti di sistema sono quindi alla portata di tutti in quanto l'app gira senza troppi problemi anche su configurazioni particolarmente datate. Una bella occasione per (ri)scoprire questo 4X targato SEGA e Amplitude, capace di riscuotere un buon successo commerciale dando vita anche a numerosi espansioni ed un sequel.