Coronavirus in Europa: anche SEGA passa allo smart working, messaggio ai giocatori

Persiste l'allerta legata alla diffusione del Cornoavirus/COVID-19 in territorio europeo, così come il conseguente impatto generato dalla condizione di crisi sanitaria su molteplici settori dell'economia.

Tra questi ultimi, trova spazio anche l'industria videoludica, che ha visto accumularsi nel corso delle più recenti settimane diverse prese di posizione da parte dei propri attori principali. Rientrano nel quadro non solo la cancellazione della GDC o l'annullamento dell'E3 2020, ma anche la decisione di molteplici software house di adottare misure straordinarie, con l'adozione di programmi di smart working per i propri dipendenti.

A decisioni già annunciate, tra le altre, da Rockstar Games o CD Projekt Red, attualmente al lavoro per ultimare Cyberpunk 2077 in tempo per la release di settembre, si aggiunge ora anche la divisione europea di SEGA. Di seguito, il messaggio diffuso dalla Compagnia:



"Il mondo appare come un luogo molto strano nel pieno di questa pandemia di Coronavirus, soprattutto per i singoli e le aziende che ne sono state colpite duramente e a cui va il nostro pensiero. SEGA Europa e i suoi studi (CA, Relic, Hardlight, Two Point, Amplitude, Sports Interactive) hanno ricevuto molti messaggi commoventi dalle diverse community a cui proponiamo i nostri contenuti, in cui si chiedevano informazioni sulla salute delle nostre migliaia di dipendenti in tutto il mondo. Vogliamo prenderci un momento per ringraziare quelle persone e rassicurare tutti del fatto che prendiamo molto seriamente la salute e la sicurezza dei nostri impiegati.



Ogni studio e ufficio di SEGA Europa è passato ad un sistema di lavoro da casa nella maniera più rapida ed efficiente possibile, ma noi ci troviamo in una posizione estremamente fortunata perché possiamo permettercelo. Non tutti lo sono altrettanto. Quindi non preoccupatevi per noi, il lavoro prosegue normalmente per quanto possibile nella famiglia di SEGA Europa e continueremo a supportare le community nel miglior modo possibile. Ci auguriamo che tutti si riguardino".