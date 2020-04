Coronavirus e FIFA 20: Pisacane del Cagliari sfida i fan con telecronaca alla Bruno Pizzul

Per aiutare i suoi fan a superare la solitudine dovuta al distanziamento sociale per colpa del Coronavirus, il difensore del Cagliari Fabio Pisacane ha deciso di coinvolgerli in una serie di sfide a FIFA 20 accompagnando il tutto da una mirabolante telecronaca "alla Bruno Pizzul"!

A renderci partecipi di questa simpatica iniziativa è il giornalista di Gianluca Di Marzio dalle pagine del suo sito ufficiale e dalle colonne virtuali del sito di Sky Sport. Dopo aver partecipato a una videoconferenza con i propri compagni di squadra ed aver seguito il programma di allenamento proposto dallo staff del club, Pisacane si è divertito a sfidare i tifosi del Cagliari e i suoi follower rendendo pubblico il suo nickname PSN per invitarli a giocare qualche partita a FIFA 20.

Nel video diffuso da Sky (lo trovate nel link in calce alla notizia), è possibile ammirare il difensore del Cagliari mentre gioca a FIFA 20 e si diverte a imitare la voce e l'inequivocabile inflessione friulana delle telecronache del leggendario giornalista Bruno Pizzul.

Dalle pagine del suo profilo Instagram, l'atleta napoletano dedica poi un pensiero a tutte le vittime del Coronavirus e a chi sta lavorando stoicamente per fronteggiare questa gravissima emergenza sanitaria. Prima di lasciarvi al filmato e al toccante messaggio di Pisacane, ricordiamo che nei giorni scorsi il Cagliari Calcio ha svelato il suo team eSport di FIFA 20.