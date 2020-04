Coronavirus: il Gabibbo disegnato dal designer di WarioWare

Il game designer giapponese Ko Takeuchi ha pubblicato sul suo profilo Twitter un disegno del Gabibbo realizzato come messaggio di solidarietà nei confronti del nostro paese, durante colpito (così come il Giappone, gli Stati Uniti e tantissimi altri paesi) dall'emergenza Coronavirus.

Ko Takeuchi ha pubblicato il disegno sui social utilizzando gli hashtag #Italy #Paperissima #Striscialanotizia, per quello che appare come un tributo decisamente particolare alla nostra nazionale, a testimonianza di come il personaggio ideato da Antonio Ricci nel lontano 1990 sia popolare anche all'estero e non solo in Italia. A giudicare dai commenti sotto al Tweet, i suoi follower sembrano avere apprezzato molto l'opera, così come il pubblico italiano che ha ringraziato Ko per il suo pensiero.

Per chi non lo conoscesse ricordiamo che Ko Takeuchi lavora in Nintendo da oltre 20 anni e nel corso della sua carriera ha lavorato come designer e character design a porogetti come Wario Land 4, l'intera serie WarioWare, Super Smash Bros Brawl, Game & Wario, Super Smash Bros per Wii U e 3DS, Rhythm Heaven Megamix, Nintendo Badge Arcade e Super Smash Bros Ultimate.