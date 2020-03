Coronavirus, GameStop chiude i propri negozi in tutta Italia

A seguito delle nuove disposizioni messe in atto dal Governo con l'obiettivo di contrastare la diffusione del Coronavirus, sono numerose le realtà che hanno deciso di adeguarsi. Tra queste anche GameStop, che ha annunciato d'aver chiuso temporaneamente tutti i suoi punti vendita a livello nazionale.

"Gentile cliente, a seguito delle nuove disposizioni messe in atto dal Governo per contenere il Coronavirus, tutti i nostri negozi sono attualmente chiusi. [...] A tutela della salute pubblica, nonostante non si siano registrati casi di contagio nei nostri store, abbiamo adottato ogni cautela ma abbiamo bisogno anche della tua collaborazione nel rispetto delle regole prescritte dalla Pubblica Autorità all’interno dei nostri locali", si legge nel comunicato ufficiale diramato dalla catena.

GameStop non ha comunicato la data di riapertura, dal momento che è difficile prevedere l'evoluzione della situazione nei prossimi giorni, ma ha assicurato che continuerà a fornire aggiornamenti attraverso la pagina dedicata sul sito ufficiale. I vertici della catena hanno inoltre specificato che le attività ecommerce proseguiranno regolarmente, pertanto tutti i giocatori interessati possono continuare ad effettuare acquisti online sul sito di GameStop, con le medesime modalità di sempre.