Coronavirus: GameStop US ordina ai dipendenti di coprire le mani con una busta di plastica

Anche se GameStop USA ha disposto la chiusura dei propri negozi negli Stati Uniti d'America, il servizio di pick-up è ancora attivo. Ciò significa che i giocatori possono ancora recarsi presso i punti vendita e ritirare i propri acquisti tramite lo sportello dalle mani di un dipendente.

Le interazioni sociali, quindi, non sono state del tutto eliminate, bensì solamente limitate. Stando a quanto rivelato da una fonte di ComicBook.com, la compagnia ha quindi riferito al proprio staff di seguire alcuni comportamenti ben precisi.

Quando consegnano un ordine con la modalità pick-up, gli impiegati devono solamente aprire uno sportello e consegnare il prodotto al cliente. Nel fare ciò dovrebbero avere le mani coperte con dei guanti ma, in caso di mancanza di questi ultimi, GameStop USA ha detto ai suoi dipendenti di coprirle con delle buste di plastica, secondo una precisa modalità.

In sostanza, sono invitati ad infilare le proprie mani nella busta e attraverso questa "protezione" prendere la carta di credito dal cliente e tornare al registratore di cassa per effettuare la transazione - stando sempre attenti a mettere un vetro tra loro e il volto del cliente. Dopodiché, sempre con le mani nella busta, devono prendere l'oggetto acquistato e consegnarlo (assieme alla carta di credito) avendo l'accortezza di capovolgere l'involucro. Questo procedimento dovrebbe impedire ai dipendenti di entrare in contatto diretto con il cliente e la carta di credito che ha maneggiato.

A giudicare dalle reazioni di un manager anonimo di 24 anni del Massachusetts - riportate dal Boston Globe - questa procedura non ha ottenuto il consenso di tutti. Inoltre, secondo lui, GameStop non dovrebbe effettuare la consegna pick up poiché non rappresenta un servizio di prima necessità, eppure i leader locali stanno costringendo gli impiegati ad effettuare tale tipo di consegna. "Ho dovuto fare una scelta tra fare un lavoro di cui nessuno ha bisogno durante una pandemia e non essere pagato, e possibilmente infettare le altre persone o infettarmi".



Intanto, il CEO di GameStop Jim Bell ha annunciato che nel 2020 verranno chiusi oltre 300 negozi.