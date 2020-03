Coronavirus, giochi gratis per PC da giocare in quarantena

Dopo avervi proposto i migliori giochi PS4 gratis e i migliori giochi gratis per Nintendo Switch è ora il momento di dare una occhiata alle dieci produzioni per PC da scaricare assolutamente in questo periodo di quarantena, per divertirsi a costo zero.

La lista include giochi gratis e free to play, alcuni titoli segnalati di seguito sono gratuiti solamente per un periodo limitato, in questo caso troverete una nota a indicarlo, dunque affrettatevi a scaricarli prima che siano troppo tardi. Da Warframe a Let it Die, passando per StarCraft 2, come vedrete le alternative di qualità per divertirsi a casa a costo zero certamente non mancano.



Ovviamente l'elenco di seguito non vuole essere esaustivo e necessariamente stiamo stati costretti a tralasciare molti giochi, aspettiamo i vostri suggerimenti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.



Warframe

Path of Exile

Beneath a Steel Sky

Let It Die

Hearthstone

Destiny 2

Shadow Warrior Classic Complete

StarCraft 2

Circle of Sumo Online Rumble

Watch Dogs (fino al 26 marzo)

Pur non essendo un gioco recentissimo (il lancio risale al 2013) Warframe è ancora oggi uno dei free to play più giocati in assoluto su PC e console.con protagonisti dei ninja cybernetici pronti a scontrarsi in entusiasmanti e frenetiche battaglie, un must per gli appassionati del genere. Ottimo il supporto post lancio, con aggiornamenti e nuove espansioni pubblicate a cadenza regolare per la gioia di una community vasta e incredibilmente attiva.Un Action RPG Dark Fantasy giocabile sia in singolo che in multiplayer... completamente gratuito. Ambientato nel mondo di Wraeclast,è uno dei giochi free to play più acclamati degli ultimi anni, un progetto che non ha niente da invidiare alle produzioni AAA più popolari, merito anche del continuo supporto degli sviluppatori che nel corso del tempo hanno pubblicato varie espansioni (tra cui Sacrifice of the Vaal, Forsaken Masters, Ascendancy e The Fall of Oriath) aggiungendo nuovi contenuti, personaggi, missioni e modalità... il tutto a costo zero.In attesa dell'uscita di Beyond a Steel Sky (annunciato a sorpresa alla fine dello scorso anno) potrebbe essere una buona idea quella di intrattenersi con il primo episodio della serie, uscito nel lontano 1994 su PC e da anni riproposto come parte dell'offerta gratuita di GOG. Il negozio digitale di CD Projekt offre la versione aggiornata del gioco compatibile con PC, Mac OS e Linux, in aggiunta anche avatar, sfondi HD, fumetto e manuale digitale. Beneath a Steel Sky èambientata in un mondo Cyberpunk Sci-Fi che non faticherà a conquistare gli appassionati del genere, se ai tempi vi siete persi questo titolo è arrivato il momento di rimediare. Il gioco è completamente gratuito e non richiede acquisti in-game di alcun tipo, da sottolineare anche la traduzione in italiano di testi e interfaccia.Un action roguelike dallo stile unico,(No More Heroes, Killer 7, Lollipop Chainsaw, Killer is Dead) e capace di riscuotere un buon successo con oltre sei milioni di download. Ambientato nella Torre di Barb, Let It Die presenta un solo obiettivo, quello di sopravvivere a ondate di terribili mostri e nemici fuori di testa (ricordatevi di queste parole quando incontrerete lo Zio Morte) pronti a farvi la pelle. Un PvP asincrono tutto da scoprire, tecnicamente non eccelso ma non fermatevi alle apparenze, scoprirete un gioco capace di intrattenervi per ore.Un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni, essendo. Un gioco di carte fantasy semplice da capire ma difficile da padroneggiare, vero e proprio fenomeno di culto per gli amanti del genere e uno degli eSports più seguiti in assoluto insieme a LoL. Recentemente è iniziato l'Anno della Fenice con tanti nuovi contenuti e presto Blizzard pubblicherà la nuova espansione Ceneri delle Terre Esterne, questo è sicuramente un buon momento per iniziare a giocare a Hearthstone.(questo il nome della versione free to play dello shooter Bungie) presenta tutti i contenuti dell'Anno 1 (compresi i DLC La Maledizione di Osiride e La Mente Bellica) e una selezione di attività dell'Anno 2, oltre alle modalità Azzardo, una serie di Assalti e accesso a numerose playlist. Le espansioni I Rinnegati e Ombre dal Profondo dovranno essere acquistate separatamente, ma non preoccupatevi perchè la versione "liscia" di Destiny 2 offre in ogni caso un buon numero di attività a costo zero, valutate quindi serenamente l'eventuale acquisto dei DLC in base alle vostre esigenze.Così come Beneath a Steel Sky, ancheè ormai parte integrante dell'offerta gratuita di GOG. Uscito originariamente nel 1997 e sviluppato dagli autori di Duke Nukem 3D, Shadow Warrior vi mette nei panni del folle Lo Wang, pronto a tutto pur di vendicare il suo clan. Oltre al gioco originale questa versione include anche le due espansioni Wanton Destruction e Twin Dragon, per un divertimento senza fine!Lapermette di avere accesso alle missioni della campagna Wings of Liberty e ad una selezione di modalità multiplayer versus e co-op con tre comandanti a disposizione (Raynor, Kerrigan o Artanis) e altri personaggi gratuiti fino al livello 5. Su Battle.net è disponibile anche la Complete Edition a pagamento (29.99 euro) che include oltre al gioco base anche tutti i contenuti delle espansioni Heart of the Swarm, Legacy of the Void e NOVA Operazioni Segrete.è uno dei giochi indie italiani più interessanti degli ultimi anni e questa versione gratuita multiplayer online non fa eccezione: sfida altri tre Sumotori (lottatori di Sumo) in cinque round e diventa il campione assoluto della disciplina. Il gioco presenta una modalità classificata, cinque diverse arene e otto personaggi tra cui scegliere. Si dia ufficialmente il via alla sfida più pazza del mondo.Uscito nel 2014, Watch Dogs mette il giocatore: obiettivo, hackerare il sistema e trasformare la città di Chicago in una potente arma di vendetta. Ma qualcosa non va per il verso giusto e Aiden si ritroverà impegnato in una lotta contro l'intera popolazione! Watch Dogs è gratis su Epic Games Store fino al 26 marzo, una volta riscattato il gioco sarà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo, come se fosse stato effettivamente acquistato.