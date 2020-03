Coronavirus e Giochi Gratis: Square Enix regala Tomb Raider su Steam, ecco come scaricarlo

Per aiutarci a mitigare i disagi per la quarantena da Coronavirus, i vertici di Square Enix ci invitano a restare a casa per giocare gratis a Tomb Raider: l'avventura reboot dell'iconica serie di Lara Croft è in regalo su Steam per un periodo di tempo limitato.

Recandoci all'interno della pagina Steam di Tomb Raider, scopriamo infatti che il titolo si trova in sconto al 100% e che, di conseguenza, può essere scaricato in via del tutto gratuita e senza alcun limite temporale per la licenza. Una volta riscattata una copia del reboot di Tomb Raider su PC, quindi, quest'ultima sarà vostra per sempre.

Sempre dalle pagine di Steam apprendiamo che l'iniziativa promozionale è valida fino al 24 marzo alle ore 08:00 italiane, con alcune limitazioni legate al numero di copie massime distribuite in digitale da Square Enix e all'impossibilità di ricevere le Carte Collezionabili sul proprio account Steam.

Oltre a Tomb Raider, il colosso videoludico giapponese regala anche Lara Croft and the Temple of Osiris: anche l'action ruolistico con visuale simil-isometrica è scaricabile gratis su Steam fino al 24 marzo, con le medesime limitazioni del reboot dell'avventura principale della cacciatrice di tesori. Nell'attesa di conoscere il vostro parere su questa nuova promozione lanciata da Square Enix per invitarci a restare a casa per superare l'emergenza Coronavirus, vi lasciamo alla nostra recensione di Tomb Raider su PC e alla recensione di Lara Croft and the Temple of Osiris.