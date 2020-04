Coronavirus: da IIDEA nuove iniziative a supporto dell'industria italiana dei videogiochi

Come parte della volontà di IIDEA di supportare l’industria dei videogiochi durante l'emergenza Coronavirus, l'associazione di categoria presenta una serie di appuntamenti su Discord per esplorare alcune questione di maggior impatto per il settore.

"Nel 2020 IIDEA ha intrapreso un percorso di cambiamento che, a partire dal rebranding dell’Associazione e con l’avvio di numerosi nuovi progetti, vuole portare nuova linfa al nostro settore" con queste parole Thalita Malagò (Direttore Generale di IIDEA) introduce il progetto: "il lockdown che ha coinvolto prima l’Italia e poi il resto d’Europa ha reso necessaria un’ulteriore evoluzione e accelerazione nella realizzazione di alcune di queste iniziative. Siamo pertanto entusiasti nell’annunciare il lancio del nostro programma di Business Talks, attraverso il quale tratteremo di volta in volta temi di interesse generale per il settore, anche se i primi appuntamenti saranno dedicati alla realtà da affrontare per il settore durante l’emergenza sanitaria."

Il primo appuntamento pensato per gli sviluppatori italiani che hanno bisogno di supporto per le PR durante l'emergenza è in programma mercoledì 22 aprile dalle 17.00 alle 18:00 e vedrà la partecipazione di Emily Britt e Stefano Petrullo. Ogni sessione durerà 30 minuti e toccherà vari argomenti come consigli per riprogrammare i propri budget, analisi di supporto sui piani esistenti e consulenza generale. Gli interessati possono fissare un appuntamento scrivendo all'indirizzo email emily@renaissancepr.biz.