Coronavirus, l'invito di Xbox: restate a casa, fate gli eroi

Microsoft ha lanciato una campagna social sui profili ufficiali Xbox per sensibilizzare i giocatori a restare a casa durante l'emergenza Coronavirus, coniando lo slogan Be A Hero, Please Stay Home.

"Diventa Master Chief, Kait Diaz, Ori. Diventa una leggenda dei pirati, diventa chiunque tu voglia essere, diventa un eroe, resta a casa" questo il messaggio diffuso da Microsoft che cita ovviamente i personaggi di serie come Halo, Gears, Ori e Sea of Thieves.

Nelle scorse ore Microsoft ha lanciato un allarme per evitare la congestione della rete Internet ed ha lanciato un programma educativo basato su Minecraft pensato per gli studenti costretti a casa dall'emergenza Coronavirus.

Nelle scorse ore Sony ha annunciato che ridurrà la velocità di download su PS4 per preservare la stabilità della rete, la casa di Redmond non sembra avere piani in merito ma non è escluso che nelle prossime ore un simile provvedimento possa colpire anche Xbox Store e Xbox LIVE, le principiali aziende IT si stanno alleando con provider e governi per ridurre al minimo i rischi di collasso, Netflix e Disney Plus hanno ridotto la banda per lo streaming mentre YouTube ha abbassato la risoluzione dei video in automatico, non proponendo (o proponendo con minor frequenza) alcune risoluzioni più dispendiose in termini di consumi.