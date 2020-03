Coronavirus: Lautaro Martinez e Mauro Icardi restano a casa a giocare a PUBG

I due calciatori Mauro Icardi e Lautaro Martinez sembrano essere grandi appassionati di PlayerUnknown's Battlegrounds, tanto da passare intere giocare su PUBG in questo periodo di quarantena forzata, come si intuisce dai loro profili social.

In un post su Instagram, Martinez ha invitato i suoi follower a stare a casa in questo periodo piuttosto delicato per il mondo intero, subito arriva la risposta di Icardi: "PUBG è un vizio terribile, compare!!!", messaggio accompagnato da una serie di emoticon. Un simpatico siparietto che sembra testimoniare la passione di entrambi i calciatori per PlayerUnknown's Battlegrounds, uno dei Battle Royale più famosi del mondo.

Il mondo dei videogiochi sembra conquistare sempre di più atleti, attori e personaggi del mondo dello spettacolo: recentemente i giocatori del Napoli hanno sfidato il pubblico a COD Warzone per cercare di intrattenere i fan in questi giorni di quarantena mentre l'attrice Brie Larson ama Animal Crossing New Horizons.

Il consiglio ovviamente è sempre quello di restare a casa e uscire solo se strettamente necessario, non allontanandosi dalla propria abitazione se non per recarsi dal medico oppure a fare la spesa, anche in questi casi seguendo le regole di sicurezza e prevenzione diffuse dal Governo e dal sindaco del proprio comune.