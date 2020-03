Coronavirus: Le Iene lanciano la Quarantena League di FIFA 20, oggi la prima partita

Quarantena League è la nuova iniziativa lanciata da Le Iene, un torneo sportivo "da divano" giocato con FIFA 20 che coinvolge numerosi calciatori ed ex calciatori. Prima partita in programma oggi, giovedì 19 marzo.

La Quarantena League vede scende in campo (virtuale) nomi come Mario Balotelli, Marco Materazzi, Fabio e Paolo Cannavaro, Ciro Immobile, Andrea Pirlo, Enock Balotelli, Sebastiano Esposito, Federico Chiesa, Domenico Berardi, Mattia Zaccagni, Gianluigi Donnarumma e tanti altri. Al commento tecnico troviamo Pierluigi Pardo (celebre volto dell'informazioni sportiva targata Mediaset) affiancato dalla Gialappa's Band, la prima partita è prevista per oggi alle 12:00 mentre la finalissima si disputerà lunedì 23 marzo e decreterà il campione assoluto della prima edizione della Quarantena League.

La competizione potrà essere sul sito de Le Iene e sui canali social della trasmissione, per l'occasione è stato lanciato l'hashtag #quarantenaleague per seguire tutte le novità e gli aggiornamenti legati a questa iniziativa. Si tratta di un modo per coinvolgere calciatori e personalità del piccolo schermo in questo momento di grande difficoltà per il nostro paese, con l'obiettivo di rendere più piacevoli le ore passate in casa, Le Iene inoltre ricordano di non uscire se non in casi di estrema necessità, solo in questo modo è possibile limitare il contagio da Coronavirus.