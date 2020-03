Minecraft: Esperienze Educative gratis per i giovani costretti a casa per il Coronavirus

Il boss della divisione Xbox di Microsoft, Phil Spencer, annuncia l'apertura di una nuova sezione nel negozio di Minecraft piena di "esperienze educative" da scaricare in via del tutto gratuita, un'iniziativa nata per supportare i giovani costretti alla quarantena e al distanziamento sociale per il Coronavirus.

"Viviamo in tempi senza precedenti", esordisce Spencer sulle pagine del sito ufficiale di Xbox.com prima di sottolineare come "la pandemia di COVID-19 sta avendo un profondo impatto sulla vita delle persone in tutto il mondo e sta cambiando il modo in cui trascorriamo le nostre vite quotidiane. Qui in Microsoft, ci chiediamo costantemente cosa possiamo fare per supportare le persone in questo difficile momento. [...] Con centinaia di milioni di bambini costretti in casa in funzione della chiusura delle scuole per le disposizioni sulla quarantena volontaria da Coronavirus, sempre più bambini si collegano online per trascorrere del tempo con i loro amici, esplorare mondi online e imparare giocando".

Per consentire ai giovani di proseguire il proprio percorso educativo e di apprendimento nonostante i disagi per le limitazioni negli spostamenti "non necessari" come misura di contrasto alla diffusione del virus COVID-19, Microsoft ha così realizzato delle esperienze interattive da fruire gratis su Minecraft. Tra i microcosmi educativi confezionati da Mojang, troviamo ad esempio un museo interattivo che ricrea la Stazione Spaziale Internazionale con la partnership della NASA, un ambiente digitale dove poter imparare a programmare un robot, un percorso virtuale tra i monumenti di Washington DC, un approfondimento sulla professione del biologo marino e molto altro.

Tutti questi contenuti possono essere scaricati gratis da oggi, 24 marzo, fino al 30 giugno 2020 attraverso la nuova sezione educativa presente nel Negozio di Minecraft, tanto su PC quanto su console e sistemi mobile.