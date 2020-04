Coronavirus: morto Rick May, doppiatore di Team Fortress 2 e Star Fox 64

Rick May, doppiatore attivo nel campo dei videogiochi, è morto nella giornata di ieri (13 aprile) in Svezia a causa di alcune complicazioni dovute al Covid-19. Aveva 79 e nel corso della sua carriera ha prestato la voce a personaggi molto popolari.

Rick ha doppiato Peppy e Andross in Star Fox 64, il Soldato di Team Fortress 2 e ha partecipato al doppiaggio di numerosi altri titoli come Age of Empires II HD Edition, SOCOM II U.S. Navy SEALS e Sly 3 L'Onore dei Ladri. Rick May è stato è anche un apprezzato attore di teatro ed ha recitato in numerosi monologhi e spettacoli girando in lungo e in largo gli Stati Uniti e parte dell'Europa.

Sui social network su YouTube in tanti stanno rendendo omaggio a May ricaricando alcuni spezzoni dei suoi doppiaggi e ripubblicando citazioni e frasi celebri dei personaggi da lui doppiati in questi anni. Un modo per tributare una voce rimasta nell'immaginario collettivo dei videogiocatori in particolar modo per il ruolo del Soldato di Team Fortress 2.