Coronavirus e Nintendo Switch: in Giappone vola il prezzo del...Nintendo 3DS!

Si mantengono attivi gli effetti dell'epidemia globale di Coronavirus/COVID-19 sulla produzione di beni che non rappresentano categorie merceologiche di prima necessità.

I rallentamenti delle catene produttive globali ha avuto, tra gli altri, un impatto anche sul settore videoludico, rendendo particolarmente difficile reperire un hardware della Grande N. È infatti ormai da diverse settimane che Nintendo Switch è introvabile in Giappone, con una distribuzione di nuove console sostanzialmente interrotta da parte della Casa di Kyoto. Una situazione che ha spinto molti venditori a istituire persino delle lotterie per fronteggiare la domanda di Nintendo Switch.

Ora, nonostante la promessa da parte di Nintendo di far pervenire in loco nuovi hardware quanto prima possibile, si è manifestato un ulteriore effetto collaterale. La scarsità di Nintendo Switch ha infatti spinto l'utenza nipponica a prendere nuovamente in considerazione l'acquisto di un hardware parte della famiglia Nintendo 3DS, caratterizzato da una softeca a dir poco immensa. L'improvvisa crescita della domanda è andata però di pari passo con un aumento dei prezzi del device. Nel corso del mese di gennaio, ad esempio, si registrava per il Nintendo 2DS XL un prezzo di 10.000 Yen (pari a circa 93 dollari), mentre ora quest'ultimo si attesta sui 13.775 Yen (pari a quasi 130 dollari)!