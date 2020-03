Il Coronavirus non ferma i Phoenix Suns: il team proseguirà la stagione in NBA 2K20

A causa delle crescenti preoccupazioni in merito alla pandemia di Coronavirus, anche il mondo dello sport si sta fermando, e non solo in Italia. Ieri il commissioner Adam Silver ha annunciato che l'NBA, la massima lega di pallacanestro del Nord America, si fermerà per almeno 30 giorni, al termine dei quali la decisione sarà rivalutata.

La decisione si è rivelata necessaria, specialmente dopo che un giocatore degli Utah Jazz, Rudy Gobert, oltre ad aver contratto il virus si è anche comportato da irresponsabile. Mentre la maggior parte delle squadre attendono pazientemente che il circus riparta, i Phoenix Suns hanno di deciso di non starsene con le mani in mano. The show must go on, come si suol dire: il team dell'Arizona ha annunciato che proseguirà la stagione... in NBA 2K20! Avete capito bene, i Phoenix Suns giocheranno le rimanenti partite in calendario nella simulazione sviluppata da Visual Concepts per conto di 2K Games, ovviamente trasmettendole in diretta streaming su Twitch sul canale ufficiale del team per la gioia di tutti i tifosi appassionati di videogiochi.

La prima partita è già stata giocata nella notte, e ha visto i Phoenix Suns prevalere sui Dallas MAverick per 150 a 136. A quanto pare l'evento si è rivelato un successo, poiché ad un certo punto è stato raggiunto un picco di 12.500 spettatori, sufficiente a spingere NBA 2K20 nella top 10 dei giochi più visti su Twitch. Un'iniziativa decisamente simpatica, non c'è che dire: il prossimo appuntamento è fissato per la settimana prossima, quando i Suns sfideranno i Minnesota Timberwolves!