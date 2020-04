Coronavirus: non ci saranno ritardi nella valutazione dei giochi, assicurano ESRB e PEGI

In risposta alle preoccupazioni alimentate dalla chiusura per un mese del CERO in Giappone per via del Coronavirus, i dirigenti di ESRB e PEGI rassicurano gli utenti europei e nordamericani sulla loro piena operatività: non ci sarà alcun posticipo causato dal rinvio della valutazione dei videogiochi.

Interpellati dalla redazione di IGN.com, i rappresentanti dei due principali enti occidentali per la certificazione dei giochi si dicono certi del fatto che la chiusura degli uffici e il ricorso allo Smart Working durante l'emergenza Coronavirus non avrà alcun impatto significativo sulle tempistiche di valutazione dei videogiochi e, conseguentemente, della loro data di uscita.

Da ESRB, infatti, fanno sapere che "grazie ad una buona pianificazione anticipata, dal 16 marzo operiamo in remoto a causa della pandemia da COVID-19. Non riscontriamo alcun ritardo nell'assegnazione delle valutazioni dei videogiochi e continueremo ad assegnarle in Smart Working per tutto il tempo necessario".

Anche i dirigenti dell'agenzia europea PEGI spiegano che "sì, attualmente stiamo lavorando in remoto e questo sta avendo un impatto minimo sulle nostre operazioni abituali. Quando questa situazione ha cominciato a manifestarsi in Europa un paio di settimane fa, ci siamo rapidamente attivati per continuare in Smart Working le nostre operazioni quotidiane per lavorare a distanza. Dato che il PEGI di Bruxelles lavora con due amministratori indipendenti con sede nei Paesi Bassi e nel Regno Unito, non dobbiamo necessariamente incontrarci di persona e possiamo gestire il tutto collaborando da remoto con i singoli editori e i dipendenti che gestiscono la routine quotidiana delle nostre operazioni".

Nonostante queste rassicurazioni, l'emergenza Coronavirus sta già provocando molti slittamenti nelle date di commercializzazione dei videogiochi, basti pensare al rinvio a data da destinarsi di The Last of Us 2 e, più di recente, al posticipo dell'MMORPG di Amazon New World.