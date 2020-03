Coronavirus: nuovi giochi gratis PC da giocare in quarantena

Continua l'iniziativa "Games to help you stay inside" di Itch.io, il celebre portale dedicato ai giochi indipendenti propone nuovi giochi gratis o in forte sconto come incentivo per restare a casa e non uscire durante il periodo di emergenza per il Coronavirus.

La scorsa settimana vi abbiamo segnalato una prima ondata di giochi PC gratis da scaricare su Itch.io, la lista si è ampliata ora notevolmente e tra le novità citiamo R-COIL, Extreme Meatpunks Forever, Luchan Born of A Dream, No Response, WitchWay, The Sands of Voltark, Fidel Dungeon Rescue, Polymute e tanti altri ancora.

Potete vedere la lista completa dei giochi gratis PC su Itch.io, una volta scaricati i titoli resteranno vostri per sempre, la maggior parte dei prodotti sono compatibili con Windows, Mac OS e Linux e possono essere riscattati tramite GOG, Steam o Humble Store e sullo stesso Itch.io, a seconda delle decisioni prese dai singoli sviluppatori.

Il catalogo viene aggiornato molto spesso e oltre ai giochi gratis presenta anche giochi indie venduti con un forte sconto, fino al 90% in alcuni casi, dunque vi consigliamo di controllare quotidianamente il sito e procedere al download dei giochi gratis di vostro interesse prima che questi tornino ad essere a pagamento.