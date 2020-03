Coronavirus: la Overwatch League annulla gli eventi live di Marzo e Aprile

Era solo questione di tempo: la Overwatch League ha ufficialmente annullato gli eventi live di marzo e aprile a causa della crescente preoccupazione relativa all'emergenza COVID-19.

Ora dichiarato ufficialmente “pandemia” dall'OMS, il virus ha recentemente stravolto i piani di tutta l'industria, dalle fiere di settore come l'E3 ai tornei esport.

In una dichiarazione ufficiale pubblicata nel sito della lega, Activision Blizzard ha spiegato la decisione. "Stiamo continuando a monitorare da vicino il COVID-19, le raccomandazioni cittadine e tutte le linee guida stabilite dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie", hanno affermato.

Inoltre, hanno menzionato i loro sforzi nel considerare le opzioni per tutte le squadre durante questo momento di emergenza. Questione è ancora più importante per le franchigie che si trovano in Cina e Corea del Sud. A causa delle precedenti modifiche del programma all'inizio dell'epidemia, molte squadre hanno già dovuto affrontare situazioni difficili, inclusi riprogrammazione dei match, quarantena, trasferimenti da uno stato all'altro per sfuggire al contagio.

Tuttavia, al di là di questi eventi live, la Overwatch League non ha apportato alcuna modifica al prosieguo del campionato. Attraverso un post ufficiale su Reddit, il vicepresidente Jon Spector ha condiviso alcune informazioni aggiuntive: “Giusto per essere chiarissimi su questo punto, gli eventi di marzo e aprile vengono annullati, ma continueremo a giocare partite in questo periodo. Condivideremo più specifiche appena possibile”.

Per quanto riguarda le squadre della divisione Pacific, queste torneranno a giocare. Spector ha inoltre ringraziato i fan per il supporto: “Apprezzo il vostro supporto e comprensione. Torneremo al più presto e continueremo a competere a marzo e aprile anche con tutti gli eventi live annullati”.

La Overwatch League, quindi, si unisce a molti campionati che hanno dovuto affrontare diverse cancellazioni (come il PUBG Global Series di Berlino) o spostamenti di date di eventi futuri, come il Mid Season Invitational 2020.