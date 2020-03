Coronavirus e Pokemon GO: 100 Pokeball gratis come incentivo per stare a casa

Pokemon GO può essere giocato senza uscire grazie alle recenti modifiche apportate da Niantic Labs per venire incontro alle esigenze di sicurezza dovute all'epidemia di Coronavirus, ora gli sviluppatori hanno annunciato anche un gradito regalo per gli allenatori.

Nel negozio di gioco è possibile acquistare 100 Pokeball al prezzo simbolico di una moneta, come incentivo per farne scorta e restare a giocare tra le mura domestiche, Niantic Labs sta spingendo molto su questo aspetto e invita gli allenatori a non uscire per andare a caccia di Pokemon, così da non mettere in pericolo se stessi e gli altri, come accaduto nel caso di un trentenne italiano denunciato proprio per essere andato a caccia di mostri in un momento così delicato.

In queste settimane Niantic ha annullato numerosi eventi di Pokemon GO con la promessa di riprenderli una volta che l'emergenza sarà terminata, in ogni caso non preoccupatevi perchè sarà sempre possibile andare a caccia di Pokemon tra le mura domestiche.

Gli sviluppatori hanno aggiunto anche la nuova funzione Vista Oggi in Pokemon GO la quale permette di tenere sempre sotto controllo tutte le notizie, le novità e gli aggiornamenti su attività ed eventi quotidiani.