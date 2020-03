Coronavirus e Pokémon GO: uomo di 77 anni esce di casa per giocare, fermato dalle autorità

Nonostante l'ormai palese situazione di emergenza venutasi a determinare in territorio europeo in seguito alla diffusione del Coronavirus/COVID-19, diversi cittadini ancora non sembrano aver compreso l'importanza di limitare le interazioni sociali.

A dimostrarlo, un caso di cronaca di cui arriva notizia dalla Spagna, Paese peraltro ad ora fortemente colpito dagli effetti dell'emergenza sanitaria. Dal proprio account Twitter ufficiale, infatti, la Polizia Municipale di Madrid ha reso noto di aver fermato un signore di 77 anni, che ha giustificato la propria presenza al di fuori dell'abitazione con la necessità di dedicarsi alla cattura di Pokémon.

L'attività videoludica, ovviamente, non rappresenta una possibile eccezione alle norme che vincolano gli spostamenti a motivazioni giustificate da ragioni di comprovata necessità. Di conseguenza, l'uomo è stato fermato dalle autorità, che hanno redatto apposito verbale. Uno scampolo di quest'ultimo è stato successivamente pubblicato nel cinguettio che trovate in calce alla news, per sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza spagnola sulla necessità di rispettare le norme eccezionali adottate per fronteggiare la crisi sanitaria.



Un caso simile aveva coinvolto un giocatore trentenne di Pokémon GO in Italia, alcune settimane fa. Il team di Niantic Labs è attivo sul fronte della sensibilizzazione della community ed ha inoltre scelto di introdurre diverse modifiche in Pokémon GO per garantire un'esperienza di gioco piacevole anche entro le mura di casa.