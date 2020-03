Coronavirus: publisher e streamer uniscono le forze per sostenere la Croce Rossa italiana

Publisher e distributori operanti sul territorio italiano come Bethesda Softworks, CD Projekt RED, Logitech, Koch Media, Milestone ed MSI uniscono le forze in questo momento di grande difficoltà per il nostro paese.

Obiettivo, raccogliere fondi per supportare la Croce Rossa italiana, in questi giorni più che mai in prima linea per l'emergenza Coronavirus. La Croce Rossa Italiana è attiva sul fronte emergenza Covid-19 con molteplici ruoli tra cui il soccorso d'emergenza, supporto sanitario, logistico, psicologico e informatico, oltre a svolgere altre attività importanti nella battaglia contro l'epidemia di Coronavirus che sta mettendo in ginocchio anche il nostro paese.



Insieme al Ministero della Salute, la Croce Rossa italiana sta gestendo il trasporto dei pazienti verso le strutture sanitari tramite mezzi speciali di alto biocontenimento predisposti per essere utilizzati in caso di emergenze sanitarie di questa portata. Inoltre, vengono svolti servizi per le persone più vulnerabili costrette a rimanere in casa intensificando attività come spesa domicilio, trasporto di persone inferme e consegna dei farmaci e bene di prima necessità.

A partire da oggi e fino al 3 aprile (eventuali estensioni sono possibili) numerosi content creator italiani e le aziende citate lanciano una campagna di raccolta fondi per permettere a tutti di donare (anche piccole cifre) a supporto della Croce Rossa italiana. Anche Everyeye.it ha sposato la causa, come avrete notato in queste settimane abbiamo aumentato la nostra presenza su Twitch moltiplicando gli appuntamenti quotidiani e andando in onda dalle prime ore della mattina e fino alla tarda serata, anche nei weekend.



Un modo per farvi compagnia in questo momento delicato per tutti. Se avete apprezzato questo nostro impegno quotidiano e siamo riusciti a strapparvi almeno un sorriso con le nostre trasmissioni, vi invitiamo a effettuare una donazione libera alla Croce Rossa italiana (cifra minima 1 euro), l'intero ricavato della campagna andrà a supportare questa struttura e tutte le attività necessarie durante l'emergenza sanitaria. Si tratta di una iniziativa importante in questo particolare momento storico che ci vede impegnati in una battaglia che richiede il massimo impegno.