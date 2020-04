Coronavirus: raccolti oltre 30.000 euro a favore della Croce Rossa Italiana

CD Projekt RED, Koch Media, Logitech, Milestone, Bethesda Softworks, MSI, One O One Games, Razer e altri partner e community di videogiocatori italiani hanno raccolto oltre 30.000€ in donazioni a favore della Croce Rossa Italiana.

Annunciata il 24 marzo scorso e terminata il 13 aprile, la campagna realizzata da vari publisher e aziende che operano nel settore della gaming industry italiana è stata supportata da numerosi media (tra cui Everyeye.it) ed ha raggiunto la cifra di 33,649,61 euro.

La community di Everyeye ha donato oltre 3.000 euro superando qualsiasi aspettativa e di questo vi siamo molto grati, in tanti avete raccolto il nostro appello per aiutare una della associazioni più attive sul territorio italiano in questo momento. Anche se la campagna è terminata potete continuare a supportare la Croce Rossa Italiana tramite il sito ufficiale, ogni aiuto è ben accetto in questa difficile situazione.

La Croce Rossa Italiana è attiva fin dall'inizio dell'emergenza Coronavirus con vari ruoli come il supporto psicologico, logistico e sanitario, inoltre in collaborazione con il Ministero della Salute sta gestendo in sicurezza il trasporto dei pazienti verso e tra le strutture sanitarie, attraverso l’uso dei mezzi speciali predisposti in caso di emergenze sanitarie di questo tipo. Continua anche l'aiuto diretto per le persone più vulnerabili che sono in casa. Inaugurando il Tempo della Gentilezza sono stati potenziati servizi come la spesa a domicilio, trasporto infermi, consegna di farmaci e beni di prima necessità.