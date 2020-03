Coronavirus, io resto a casa: da Destiny 2 a COD Warzone, giochi PS4 gratis da scaricare

Passare il tempo durante questi giorni così delicati per il nostro paese non è certo facile, ce ne rendiamo conto. Siamo certi che la vostra ludoteca sia piena di giochi ancora da iniziare o titoli accantonati da finire... tuttavia, perchè non andare alla ricerca di alternative gratuite e scoprire nuovi giochi per PS4?

La sezione Gratis/Free to Play del PlayStation Store propone in questo senso una serie di produzioni molto interessanti e non solo Battle Royale e giochi di minor prestigio, contrariamente a quanto molti siano portati a pensare. Ne abbiamo selezionati cinque che secondo noi si distinguono per l'ottima qualità generale, da Call of Duty Warzone a Destiny 2, potete scaricarli direttamente dal PSN a costo zero con supporto per l'acquisto di espansioni, pacchetti e DLC opzionali.

Call of Duty Warzone

Non potevamo non consigliarvi il nuovo Call of Duty gratis, Warzone è un Battle Royale che permette a 150 giocatori di sfidarsi in una esplosiva Battaglia Reale, con diverse modalità di gioco disponibili. Da segnalare il supporto Cross-Play per giocare con gli amici indipendentemente dalla piattaforma posseduta. Gli abbonati PS Plus possono scaricare gratis anche il Combat Pack con alcuni bonus in-game utili per iniziare a giocare.



Su Everyeye.it trovate anche la guida di Call of Duty Warzone con le strategie utili per muovere i primi passi nel gioco.

Destiny 2

La versione base di Destiny 2 (conosciuta anche come Destiny 2 Una Nuova Luce) include un gran numero di contenuti, tra cui tutte le missioni dell'Anno 1 (con le campagne Guerra Rossa, Maledizione di Osiride e Mente Bellica), armi, armature e imprese esotiche delle prime due stagioni, le modalità Azzardo, Verdetto e Azzardo Eccelso, una selezione di Assalti e l'accesso a varie Playlist. Davvero niente male, se Destiny 2 vi ha appassionato potete inoltre optare per l'acquisto dell'espansione Ombre dal Profondo che vi garantirà tante altre ore di gioco.

Brawlhalla

Brawlhalla viene definito dagli sviluppatori "un gioco di combattimento a piattaforme", un titolo piuttosto interessante che oltre al multiplayer online offre una modalità per giocatore singolo e il supporto per il multigiocatore in locale. Brawlhalla si distingue per un roster che include numerosi personaggi originali ed eroi come Rayman o Lara Croft, protagonisti di speciali eventi crossover.

Apex Legends

E' uno dei giochi più popolari degli ultimi dodici mesi, impossibile non consigliarvi quindi di provare Apex Legends di Respawn (team autore di Titanfall). Un Battle Royale con un cast di personaggi esplosivo, tante modalità, eventi a ritmo continuo e un Battle Pass con ricompense esclusive, oltre ad un sistema di stagioni in stile Fortnite. Concedetegli una possibilità, non ve ne pentirete.

eFootball PES 2020

Non tutti lo sanno ma da qualche anno PES è disponibile anche in versione lite gratis, non fa eccezione eFootball PES 2020. Questa versione ridotta offre accesso alla modalità MyClub e supporto multiplayer online (anche contro i possessori della versione completa) e locale con una ridotta selezione di squadre tra cui Juventus (in esclusiva assoluta su eFootball PES 2020), FC Barcelona, Manchester United e Bayern Monaco.