Coronavirus: si scambiano una PS4 in strada in modo sospetto, due denunciati a Lecce

Due uomini sono stati denunciati a Lecce nei giorni scorsi come riportato dal quotidiano Lecce Prima, i due erano intenti a scambiarsi materiale non meglio specificato quanto sono stati inseguiti e fermati da una volante della Polizia.

Niente di troppo sospetto in realtà in quanto i due (un uomo sui 45 anni ed un ragazzo più giovane sulla ventina) si stavano semplicemente scambiando nei pressi di un distributore di benzina della città alcuni giochi e una console PlayStation 4. Lo scambio apparentemente "losco" e la presenza dei due uomini in giro per la città ha attirato l'attenzione degli agenti, alla vista della polizia le persone coinvolte sono scappate in auto, il primo è stato subito fermato mentre il secondo è stato raggiunto poco dopo, dichiarando alla pattuglia di "essere in procinto di andare a fare la spesa."

Una scena da film, con inseguimenti in auto per le strade della città, i due protagonisti della vicenda sono stati quindi denunciati per aver infranto le leggi vigenti sulla circolazione. Una situazione che dimostra come l'emergenza Coronavirus abbia cambiato profondamente il tessuto sociale delle città italiane e dei cittadini.

Nei giorni scorsi sono stati segnalati altri casi legati a videogiochi e Coronavirus tra cui un trentenne fermato per essere stato sorpreso a giocare a Pokemon GO in strada.