Coronavirus e Smart Working: Ubisoft regala wallpaper e sfondi per videoconferenze

Nella speranza di supportare i professionisti chiamati a ricorrere allo Smart Working per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, Ubisoft ha deciso di attingere alla propria ludoteca per creare tanti sfondi gratis con cui effettuare delle videoconferenze.

I canali social del colosso videoludico francese stanno infatti pubblicando delle squisite immagini con la chiara indicazione di servircene in via del tutto gratuita per effettuare delle videoconferenze "con stile". Gli scatti in questione, naturalmente, possono essere utilizzati anche come semplici immagini salvaschermo, come sfondi per degli streaming o per qualsiasi altra attività che può venirvi in mente pensando ai Rabbids o ai paesaggi bucolici dell'Antica Grecia di Assassin's Creed Odyssey. Non mancano nemmeno l'iconica (e un po' inquietante) chiesa di periferia di Far Cry 5, come pure il colorato sottobosco popolato dalle creature delle avventure di Rayman.

Nel momento in cui scriviamo, sul profilo Twitter di Ubisoft sono disponibili due serie da quattro sfondi digitali, ciascuno con risoluzione 4K: se siete interessati all'iniziativa, potete recuperarli attraverso la galleria in calce alla notizia e, naturalmente, seguire il canale Twitter di Ubi nella speranza che ne vengano pubblicate altre nel corso dei prossimi giorni. Sapevate inoltre che Ubisoft sta valutando un'esperienza digitale in sostituzione dell'E3 2020?