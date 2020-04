Coronavirus, Sony lancia un fondo dedicato: stanziati 100 milioni di dollari

La dirigenza di Sony Interactive Entertainment ha annunciato l'avvio di un'iniziativa volta a contrastare gli effetti dell'epidemia di Coronavirus attualmente in corso in moltissimi Paesi del mondo.

L'azione della Compagnia si fonda sull'apertura di un fondo appositamente dedicato, battezzato "Sony Global Relief Fund for COVID-19" e a disposizione del quale sono già stati allocati 100 milioni di dollari. L'ente si dedicherà all'azione in tre settori specifici: salute, educazione e intrattenimento. Sul primo fronte, nello specifico, Sony ha annunciato la donazione di un'ingente cifra a istituzioni internazionali quali la WHO (Organizzazione Mondiale della Sanità), UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia) e UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), oltre che a ONG del calibro di Medici Senza Frontiere.



Sul fronte dell'educazione, Sony punta a offrire supporto nel campo dell'implementazione di strumenti per l'insegnamento a distanza, resosi necessario in seguito alla chiusura delle scuole in molteplici Stati. Infine, la Compagnia annuncia un programma di supporto per tutti i creativi attivi in ambito musicale, videoludico o cinematografico. In particolare, l'obiettivo è quello di offrire supporto a coloro che sono stati danneggiati dal posticipo di concerti, eventi live, riprese e altre attività.



Sul fronte videoludico, ricordiamo che Sony ha reso noto di star monitorando il possibile impatto del Coronavirus sull'uscita delle nuove esclusive PS4, in particolare The Last of Us Parte 2 e Ghost of Tsushima. Sul fronte hardware, invece, non è attualmente previsto un posticipo del lancio di PlayStation 5.