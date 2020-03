Coronavirus: sosteniamo la Croce Rossa Italiana, c'è tempo fino al 3 aprile

Anche Everyeye.it sostiene la Croce Rossa Italiana in questo momento delicato per il nostro paese, aderendo all'iniziativa già abbracciata da numerosi publisher, distributori e streamer italiani.

La raccolta fondi per la Croce Rossa Italiana è partita il 24 marzo e proseguirà fino al 3 aprile, in questi primi giorni avete dimostrato un supporto incredibile, dimostrando come i giocatori italiani siano pronti ad unirsi e fare fronte comune per aiutare il prossimo. Il grande successo dell'iniziativa ci ha portato ad inaugurare un nuovo traguardo, abbiamo già raccolto oltre 2.000 euro e adesso l'obiettivo è quello di raggiungere quota 3.000 euro da donare in beneficienza entro la chiusura della campagna.

Vi ringraziamo di cuore per la vostra generosità e ovviamente vi ricordiamo che c'è ancora tempo per effettuare le donazioni (importo minimo un euro) tramite il link che trovate qui sotto:

Anche un piccolo contributo può aiutare tanto in questo periodo di grande difficoltà per l'Italia, il 100% del ricavato della campagna di raccolta fondi sarà interamente devoluto alla Croce Rosse Italiana, impegnata in prima linea sul nostro territorio per offrire servizi come il trasporto dei pazienti verso le strutture sanitarie, aiuto alle persone più vulnerabili costrette a rimanere in casa intensificando le attività di spesa a domicilio, consegna dei farmaci e trasporto di persone inferme.