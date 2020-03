Coronavirus: Steam modifica il sistema di gestione degli aggiornamenti

Così come già fatto da Sony con il PlayStation Store e Microsoft con Xbox Store, anche Steam ha adottato una nuova politica di gestione degli aggiornamenti automatici così da non intasare inutilmente la banda a disposizione in un periodo così delicato.

In queste ultime settimane Internet è sotto stress a causa dell'alto numero di persone costrette a casa, questo ha portato ovviamente ad un sostanziale aumento dello Smart Working e delle attività didattiche online, con conseguenti difficoltà per la rete. Molti fornitori di servizi hanno preso decisioni drastiche per preservare la banda, come l'abbassamento automatico della risoluzione su YouTube e ora anche Valve farà la sua parte con Steam.

Viene reso noto che da ora in poi gli aggiornamenti per i giochi della propria libreria verranno gestiti a scaglioni, il download partirà "al momento opportuno" in maniera automatica, tuttavia sarà comunque possibile iniziare e interrompere un update tramite il download manager in qualsiasi momento. Valve ricorda inoltre come siano già disponibili molti strumenti per gestire gli aggiornamenti in maniera intelligente, con la possibilità di programmare i download ad un orario preciso e opzioni per limitare il consumo della banda di Steam.

Si tratta di una problematica che le principali aziende IT stanno cercando di gestire responsabilmente, l'obiettivo come detto resta quello di preservare la banda per coloro che ne hanno effettivamente bisogno per motivi di studio o lavoro.