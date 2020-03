Coronavirus: Tencent dona 100 milioni di dollari per aiutare a sconfiggere l'epidemia

Il colosso cinese Tencent ha annunciato il lancio del Global Anti-Pandemic Fund, fondo di investimento nato per aiutare a contenere la diffusione del Coronavirus, grazie a questa iniziativa la holding ha messo a disposizione di vari enti ben 100 milioni di dollari.

Il capitale in questione verrà ripartito tra ospedali e strutture sanitarie con l'obiettivo di acquistare dispositivi di protezione e per l'assistenza dei bisognosi. La compagnia aveva già versato 211 milioni di dollari in un fondo anti pandemia a supporto degli operatori sanitari in Cina.

Martin Lau, presidente di Tencent, afferma che "il Covid-19 si sta diffondendo rapidamente in tutto il mondo e per questo è necessario intervenire rapidamente. Sulla base delle esperienze raccolte in Cina abbiamo appreso dell'estremo bisogno di dispositivi medici e altri strumenti di prima necessità, per questo non possiamo restare indifferenti."

Tencent è attiva in molti settori tra cui mobile e comunicazione, oltre ovviamente a quello dei videogiochi, essendo proprietaria di Riot Games (autori di League of Legends) e detenendo partecipazioni in colossi occidentali come Epic Games o Bungie, senza dimenticare Activision e Ubisoft.