Coronavirus: tre sviluppatori italiani in quarantena creano il gioco gratis Locked

In questo difficile momento dominato dalle notizie per la diffusione della pandemia da virus COVID-19, tre sviluppatori italiani costretti alla quarantena decidono di organizzare una gamejam per realizzare Locked, un gioco gratis nato per sensibilizzare gli utenti sul tema del Coronavirus.

Il progetto di Locked è firmato da Federico Boccardo (Game Design/Art), Alessio Cusano (Programming) e Nicolas Mihoc (Art/Sound), e può essere già fruito in via del tutto gratuita attraverso il portale aperto per l'occasione dai tre creativi italiani.

Il videogioco ci pone alla guida di una nazione fittizia per farci compiere delle importanti decisioni per arginare la minaccia della pandemia e limitare gli effetti che quest'ultima potrebbe provocare sia a livello sanitario che socio-economico. L'approccio strategico e gestionale offerto dal titolo ci permette così di ragionare sulle conseguenze delle scelte che i politici, e i singoli cittadini, sono chiamati a compiere per contribuire alla battaglia contro pandemie come quella del Coronavirus.

In questo modo, i giocatori vengono sensibilizzati sul tema del virus COVID-19 e sulle azioni da intraprendere per prevenirne la diffusione, attuando iniziative volontarie come la quarantena o il distanziamento sociale. A chi ci segue, ricordiamo inoltre che le ultime rilevazioni effettuate dagli analisti registrano un boom per il gaming durante l'emergenza Coronavirus, con un aumento significativo nel numero di persone che decidono di trascorrere la quarantena giocando ai propri titoli preferiti.