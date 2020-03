Coronavirus: Ubisoft regala Child of Light, gratis da oggi!

Dopo aver regalato Rabbids Coding per PC, Ubisoft offre ora anche un secondo gioco gratuito come parte di una promozione per legata all'emergenza Coronavirus. Si tratta di Child of Light, gratis da oggi su Uplay.

Child of Light è stato pubblicato nel 2014 ed è sviluppato con il motore UbiArt Framework, lo stesso utilizzato per Valiant Hearts The Great War e Rayman Origins/Rayman Legends.

"Ottenete Child of Light gratis su Uplay a cui potrai giocare in qualsiasi momento! Potrai richiedere il gioco dal giorno 24 marzo alle 14:00 fino al giorno 28 marzo alle 14:00 (ora locale)." Per scaricare il gioco vi basterà cliccare sul link qui sotto ed effettuare il login con l'account Uplay, una volta aggiunto alla libreria il prodotto sarà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo.

Vi lasciamo alla trama di Child of Light: La Regina Nera ha rubato il Sole, la Luna e le Stelle. Impersona Aurora, una giovane principessa dal cuore puro la cui anima ha raggiunto il magico regno di Lemuria. La tua missione sarà recuperare le tre sorgenti di luce, sconfiggere la Regina Nera e salvare il regno e i suoi abitanti.