Coronavirus: Ubisoft segue Rockstar e CD Projekt RED, smart working per tutti

Con la sempre maggiore diffusione del Coronavirus e le rigide regole da rispettare per il bene della comunità, anche Ubisoft ha deciso di abbracciare lo smart working per tenere in sicurezza i propri dipendenti e continuare al contempo a lavorare su tutti i suoi progetti.

L'azienda francese ha annunciato di aver preso questa decisione in un lungo messaggio pubblicato sui propri canali social ufficiali, dove non ha parlato solo dell'inizio del telelavoro per tutte le proprie sedi situate nei luoghi più colpiti dal virus ma ha anche dedicato qualche riga ai propri fan. La software house ha infatti espresso la propria vicinanza a chiunque sia costretto a restare a casa per evitare il contagio e spera che i suoi prodotti possano in qualche modo rappresentare un momento di sollievo e di fuga momentanea dalla realtà.

Vi ricordiamo che Ubisoft è solo una delle numerose aziende che ha deciso di darsi allo smart working, dal momento che solo qualche giorno fa sono arrivati i comunicati ufficiali dell'inizio del telelavoro per Rockstar Games e CD Projekt RED, la quale ha promesso che questo cambio di programma non influirà sulla data d'uscita di Cyberpunk 2077.

Sapevate che per tutto il prossimo fine settimana potrete giocare gratis ad Assassin's Creed Odyssey su PS4, Xbox One e PC?